La « RTS », seule structure détentrice des droits de diffusion de la CAN : L’UAR met en garde contre toute violation exposant l’auteur à des sanctions…

L’Union Africaine de Radiodiffusion (UAR), dans un communiqué rendu public et en sa qualité d’agent exclusif de la Confédération Africaine de Football (CAF), chargée de la commercialisation des droits CAN Cameroun « TotalEnergies 2021 », informe que la Radiodiffusion Télévision Sénégalaise (RTS) a acquis à titre exclusif le package de Droits Télé et Radio pour diffuser en free to air (en clair) tous les matches de la CAN en direct et en différé sur l’ensemble du territoire national et aussi sur ses plateformes digitales (géo bloquées).



En conséquence, elle est la seule structure détentrice des droits de diffusion sur le territoire national, précise le communiqué. Enfin, l’UAR de mettre en garde contre toute violation de ces règles qui peut exposer son auteur à des sanctions prévues par la loi.