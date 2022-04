La Division des Investigations Criminelles (DIC) change de patron : vaste mouvement dans la Police à Kaolack, Ziguinchor, Touba, Dakar etc.

La Police nationale se réorganise. Un vaste mouvement a été constaté aux niveaux de plusieurs commissariats du pays selon des sources de Dakaractu. Mais on commence par la Division des Investigations Criminelles qui a un nouveau patron. Le commissaire Aliou Ba en poste depuis 2019 a été remplacé par le désormais ex Commissaire de Ziguinchor Adramé Sarr. C’est le Commissaire de Mbacké Ibrahima Diallo qui hérite du poste vacant de Ziguinchor, quant au Commissaire Ba il est désormais affecté comme Commissaire Central de Kaolack. Restons à Kaolack avec un jeu de chaises musicales entre le Commissaire Thierno Diop des Parcelles Assainies qui rejoint le Poste à Ndorong tandis que son prédécesseur le Commissaire Bala Kébé fait le sens contraire et rejoint le Commissariat des Parcelles Assainies.

A Touba c’est le Commissaire Pape Salif Camara de Thiaroye qui rejoint Mbacke alors que dans le même temps le Commissaire Diégane Sène de Kolda devient commissaire spécial de Touba, il est remplacé dans le Fouladou par le Commissaire Malick Dieng de Richard Toll.

A Dakar ce mouvement concerne quelques commissariats aussi puisque l’agent à l’Ocrtis Adja Astou Marone OCRTIS en service a été nommé Commissaire de golf sud. A la Médina c’est le Commissaire Abdou Sarr de Grand Yoff qui a été nouvellement installé, tandis que le sortant, le Commissaire El hadj Aly Sow hérite du Commissariat de Dieuppeul. Enfin le Commissaire Dianko Mballo de Dieuppeul aura en charge celui de Grand Yoff.