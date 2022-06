La Coupe d’Afrique dans les régions : Un air de victoire s'empare du Sine-Saloum, qui a accueilli le trophée de la CAN.

Les habitants de Gossas, Thiadiaye, Sandiara et Djilor sont sortis en nombre pour célébrer la caravane du « Tophy Tour ». Des émotions qui ne s’étaient plus emparées de ces localités du Sine-Saloum depuis le jour de la finale de la CAN remportée par le Sénégal, le soir du 6 février 2022.



Ce dimanche, la joie était encore intacte. Sokone a exulté, chanté, crié. À l’image des jeunes bouillants aux abords de la route, à hauteur de Toubacouta. Les îles du Saloum et autres localités de la région ont eu le plaisir d’accueillir la caravane du « Trophy Tour ».



À chaque étape, la caravane a harangué la foule à coups de chants. La Coupe d’Afrique a été présentée aux autorités locales et administratives, avant de poursuivre son chemin à travers la RN5 vers la Gambie. Une célébration, un instant de communion entre autorités politiques, administratives et leurs administrés.



À Karang, les populations ont répondu présent aux frontières avec la Gambie, là où l’étape de Fatick a pris fin. Après Fatick, il fera cap sur le Saloum, dans la région de Kaolack, qui est la prochaine destination de la caravane.