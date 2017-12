La 19e édition du Fanal 2017 de Saint Louis célébrée du 24 au 31 décembre

À Saint-Louis au Sénégal, les fêtes de fin d'année sont célébrées par le Fanal, spectacle populaire dont les origines remonteraient au XVIIIe siècle.



Selon les historiens, dans le passé, à la veille de Noël, les Signares (riches femmes métisses), se rendaient à la messe de minuit parées de leurs plus beaux bijoux et accompagnées par leurs servantes et chamberlands.



Ces derniers portaient des lanternes illuminées de l’intérieur par des chandelles aux côtés des signares dans une lente procession dans les rues de l’île.



Au fil des années, les Saint-Louisiens ont fait de cette coutume une véritable fête traditionnelle. De lanternes de bois et papiers on en est arrivé à de gigantesques créations reflétant le plus souvent les grandes bâtisses, édifices ou monuments de la ville (la grande mosquée, l’église, le palais du gouverneur ou le pont Faidherbe..), histoire de mettre en valeur le patrimoine architectural de la vieille cité coloniale.



Un spectacle où les différents quartiers se surpassent en imagination et créativité. Cette édition 2017 est parrainée par le chef de l'état Macky SALL.



Cette année justement, le Fanal 2017 organisé par Jolloré Productions est placé sous le signe de la culture, facteur de développement et d'intégration et le thème choisi pour magnifier l’année 2017 dédiée à la culture par le chef de l’Etat Macky Sall est : la culture facteur de développement et d’intégration



Compte tenu du contexte Jalloré Productions a choisi avec l’appui de la communauté artistique de la cité de faire de Saint-Louis un hub culturel avec des activités qui reflètent les spécificités culturelles de la ville qui se dérouleront du 24 au 31 Décembre 2017 (faux-lion, danses, musique, takkusan Ndar, carnaval des enfants, exposition de peinture, mbapatt, théâtre, récital de poèmes etc…)



Selon les organisateurs, "Oui Saint-Louis doit jalousement conserver son passé glorieux, entretenir son présent et se tourner positivement vers le futur pour ne pas rater le train universel du développement planétaire"



Le clou de l’événement c’est bien sur la présentation des fanaux à la place Faidherbe qui sera précédé d’un spectacle son et lumière dédié à l’illustre peintre disparu JACOB YAKOUBA a qui Jallore Productions a choisi de rendre un grand hommage



Pour cette 19e édition, Jallore Productions lance SUNU FANAL et demande une participation volontaire et symbolique à partir de 100F aux Saint-Louisiens (nes). "C’est pour nous une façon de leur rappeler que le fanal leur appartient et qu’il faut le pérenniser avec l’appui de tous" plaide Jallore Productions



La collecte se fera avec la coordination des délégués de quartiers autour des ASC, Mouvement de jeunesse, groupement féminin, les GIE et Badiane Gokh pour une appropriation totale du fanal dans leurs quartiers respectifs et ceux qui souhaitent effectuer un virement bancaire, le numéro de compte de Jalloré Productions à la BISIC est le SN111. 08001. 035010700015.31



Les organisateurs espèrent une réussite massive de cet évènement.