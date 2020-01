LOUGA : Deux trafiquants arrêtés avec 21KG de chanvre indien.

Deux trafiquants notoires de chanvre indien récidivistes S.D et A.B, ont été appréhendés avec 21 Kg de chanvre indien par devers eux.

Ils opéraient entre Louga et Kébémer avant d’être arrêtés et été mis en garde à vue dans la nuit du mardi au mercredi, par la police pour audition.

Ils ont été déférés ce jeudi au parquet qui les a placés sous mandat de dépôt.

Deux de leurs complices dont une femme ont été aussi arrêtés.



Mbargou Diop, correspondant à Louga..