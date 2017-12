LOUGA/Cheikh Oumar Bachir Tall, fils du Khalife général de la famille Omarienne se dit écœuré par la situation des africains en Libye.

Le fils du Khalife général de la famille omarienne de Louga, Thierno Cheikhou Oumar Bachir Tall s’est dit, ce mercredi à Louga, écœuré et outré par la situation des émigrants africains en Libye qui subissent un traitement inhumain et dégradant et qui heurte toutes les consciences et la morale religieuse.



Thierno Cheikhou Oumar Bachir Tall estime qu’il est temps pour les gouvernants du continent africain de s’entendre afin de mettre sur pied une armée africaine bien structurée et fortement équipée pour pouvoir faire face à de pareilles situations pour éradiquer cette forme d’esclavage.



Le fils du khalife général de la famille omarienne a fait cette déclaration en marge des travaux de la réunion du comité régional de développement /CRD/, consacrés aux préparatifs de la 54e édition de la ziarra annuelle de Thierno Mountaga Daha Tall de Louga qui aura lieu du 12 au 13 janvier 2018 à Louga.



Thierno Cheikhou Oumar Bachir Tall, a saisi l’occasion pour condamner et dénoncer ces actes barbares qui heurtent la dignité humaine, avant de formuler des prières à l'endroit des victimes de ces sévices et actes inhumains.



Mbargou Diop, correspondant permanent à Louga.