LOU BESS CI Canal+ : Canal intègre 08 nouvelles chaînes sénégalaises dans son bouquet 2023

L’année 2023 a été marquée par des offres spéciales de nouvelles productions sénégalaises sur la chaîne SUNU YEUF, mais surtout de programmes riches. À l'approche de la fin d'année, CANAL + réserve toujours plus de surprises à ses abonnés.

En effet, après les offres généreuses de la CHAN, la reprise des championnats, ainsi que le Festival de Cadeaux en plus de l’intégration de nouvelles productions de séries et théâtres 100% sénégalais ( SUNU YEUF, en partenariat avec MARODI TV, DÉCHÉANCES, la saison 2 d'EMPRISES, LA GRAINE DU POUVOIR.)

Canal + vient aujourd’hui de lancer un partenariat avec 8 nouvelles chaînes sénégalaises pour une place sur les bouquets. Dès ce 14 novembre, les bouquets CANAL + s'enrichissent de nouvelles chaines sénégalaises, accessibles dès la formule ACCESS, pour offrir aux abonnés une expérience télévisuelle encore plus diversifiée.

4 chaînes dédiées à la religion (Touba TV, Mourchid TV, Malikia TV, Al Mouridiyah) seront à découvrir ainsi que 2 chaînes dédiées à l'éducation Télé École et Canal Education) et 2 chaînes généralistes (RTF et 7TV).

Selon le directeur général, Cheikh Ahmadou Bamba Sarr, les bonnes nouvelles ne s’arrêtent pas là, car dès aujourd’hui, le décodeur est à seulement 5000 FCFA à partir de la formule ACCESS, la parabole et l’installation sont cependant gratuites. Mais en se réabonnant à leur formule, les abonnés ont encore la chance de profiter de 15 jours offerts au forfait TOUT CANAL+.