LOCALES À MBACKÉ / Gallo Bâ (Tête de liste de Bby dans la commune) : « La victoire devra être acquise avant midi le 23 janvier 2022 »

De manière symbolique et assez significative, les jeunes de la coalition Benno Bokk Yakaar de la commune de Mbacké ont officiellement investi, ce week-end, le candidat Gallo Bâ, en perspective des prochaines élections municipales.

Ce fut à travers une énorme mobilisation populaire qui aura aussi servi au leader politique de regrouper l’essentiel des grands responsables et de donner les grands axes de la feuille de route qu’il compte dérouler. Accompagné notamment du socialiste Moranne Guèye, tête de liste proportionnelle, le Directeur de la Sogip Sa a salué l’engagement des jeunes, non sans signaler qu’ils devront se constituer aussi en levier pour transmettre le message politique aux populations.

Gallo Bâ d’annoncer la mise en selle d’une approche de proximité pour intéresser et davantage impliquer les populations à son programme. « Il faudra aller partout, à travers des porte-à-porte, des visites de proximité chez les ouvriers, chez toutes les populations en un mot, pour décliner notre programme. Mbacké a besoin de changer de visage et cela passe aussi par la mise en place d’un leadership nouveau. Cette ville mérite mieux que ce qu’elle a. Elle mérite des infrastructures de qualité. Les jeunes doivent disposer de lieux où ils peuvent s’épanouir. En ce qui nous concerne, nous avons essayé d’aider les jeunes à trouver du travail. Nous devrions, élu, être en mesure de faire plus. Déjà, vous n’entendrez jamais les jeunes de cette localité dire "Mbacké Tampi". Nous envisageons plus grâce notamment au soutien de l’État! »

Gallo Bâ de s’estimer assez confiant en disant que la victoire n’est plus qu’une question de temps. « La victoire devra s'avérer acquise avant midi le 23 janvier prochain. » Signalons qu’en face de lui, le leader politique de l’Apr aura une dizaine d’autres candidats dont le maire sortant. Affaire à suivre…