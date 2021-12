LOCALES À MBACKÉ / Cette anomalie contenue dans la liste de Bby et qui fait grincer les dents !

C’est sur la toile que l’erreur a été vilipendée. Il s’agit d’une anomalie contenue dans la liste communale proportionnelle de la coalition Benno Bokk Yakaar de Mbacké.



En effet, la parité a été violée avec la présence de deux dames aux numéros 34 et 35. Diop Ndiaye, ménagère a juste derrière elle Marie Jeanine Mendy, elle aussi ménagère. L’opposition grince les dents et compte ester en justice. Reste à savoir ce qui adviendra dès lors que les délais de recours sont épuisés et que le préfet a déjà son arrêté, surtout quand on a en face un code électoral assez imparfait et assez incomplet.



Affaire à suivre…