LIGUE DES CHAMPIONS : Gana Guèye et Messi offrent la victoire au PSG face au Man City…

Le Paris Saint-Germain a affiché un visage bien plus intéressant ! Deux semaines après un premier match décevant à Bruges (1-1), le club de la capitale française a véritablement lancé sa campagne en Ligue des Champions ce mardi en s'imposant face à Manchester City (2-0) au Parc des Princes.







Parfaitement lancés par l'ouverture du score de l'inévitable Idrissa Gueye, les Parisiens ont ensuite souffert, mais ont affiché une grosse solidarité pour résister. Et finalement, Lionel Messi, auteur de son premier but à Paris, a délivré les siens avec un véritable bijou.







Gueye encore buteur, le raté incroyable de Silva…







Dans une superbe ambiance au Parc des Princes, les Citizens prenaient immédiatement le contrôle des débats avec la maîtrise du ballon. Mais petit à petit, les Parisiens entraient dans cette partie et piquaient les premiers avec un centre de Mbappé mal repris par Neymar mais dont Gueye profitait avec une frappe dans la lucarne d'Ederson (1-0, 8e) ! Quel tir !







Efficace, le PSG gagnait en confiance après cette ouverture du score et réalisait un excellent pressing pour neutraliser le champion d'Angleterre en titre. Par la suite, Paris était privé du ballon pendant de longues minutes par City, qui se montrait cependant peu dangereux à l'approche du but de Donnarumma.







Puis sur un centre magnifique de De Bruyne, Sterling trouvait la barre sur une tête avant un énorme raté de Silva, qui envoyait également son tir sur la barre malgré la cage vide ! Incroyable ! Malgré des difficultés, le PSG restait capable de faire mal sur un contre avec un tir d'Herrera détourné par Ederson. Juste avant la pause, De Bruyne était inexplicablement seulement averti d'un jaune malgré une semelle dangereuse sur Gueye… avant un sauvetage de Donnarumma sur une tête à bout portant de Dias.







Le PSG résiste… Messi régale !







Au retour des vestiaires, le PSG connaissait un premier coup de chaud avec un tir de Sterling qui passait devant la cage du gardien italien… Toujours autant en difficulté dans le dos du duo Mendes - Kimpembe, le vice-champion de France en titre frôlait la correctionnelle avec un duel remporté par Donnarumma devant De Bruyne.







A l'heure de jeu, Paris avait l'opportunité de faire le break sur un contre, mais Neymar ne cadrait pas son tir face à Ederson. Malgré les vagues répétées des Skyblues, les hommes de Mauricio Pochettino résistaient et affichaient une belle solidarité dans les efforts pour contenir les assauts adverses. Et sur un contre, Messi, très discret jusqu'à maintenant, éclairait cette partie de son génie avec un une-deux avec Mbappé puis une frappe placée dans la lucarne d'Ederson (2-0, 74e) ! Quelle action pour le premier but de l'Argentin avec le PSG !







Quelques minutes plus tard, Donnarumma empêchait une éventuelle révolte anglaise avec un arrêt à bout portant devant Mahrez. Avec un City bien moins entreprenant par la suite, Paris gérait les débats et s'offrait une belle victoire !