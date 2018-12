LIFTING ACHEVÉ DU BUILDING ADMINISTRATIF - L'Ogre aux yeux d'or pourra-t-il aimanter le Premier ministre et ses services et libérer l'ancienne maison militaire ?

Finalement devenu un joyau impressionnant de par sa singulière architecture, ses imposants bâtiments et ses lumières qui illuminent son environnement immédiat, le building administratif, malgré la trentaine de milliards qu'il aurait engloutie pour son lifting, fascine. Les travaux qui ont duré 3 ans avec l'attribution du marché référencé T1431/13 à Bamba Ndiaye SA en 2013, ont abouti à mettre en place un immense immeuble qui a très sensiblement rehaussé la valeur marchande des maisons qui l'environnement. Ainsi, le mètre-carré des terrains serait passé à 3 millions de francs.



Le building, véritable ogre défiant du regard le Palais de la République dans le centre ville de Dakar, ne manquera pas d'aiguiser des appétits chez ses anciens occupants. Ainsi se pose-t-on la question de savoir si Mahammed Boun Abdallah Dionne ne serait pas tenté de faire ses valises pour rejoindre le building, jadis 'abandonné' par son prédécesseur Abdoul Mbaye. Ce dernier avait quitté les lieux à cause des travaux de réfection en question et avait migré vers l'ancienne maison militaire.