LÉGISLATIVES À TOUBA - Investi sur la Nationale à la 20ème position / Les premiers mots de Cheikh Abdou Lahad Gaïndé Fatma.

C’est finalement sur la liste nationale de Benno Bokk Yakaar que Serigne Cheikh Abdou Lahad Mbacké Gaïndé Fatma a été choisi. Le chef religieux est même investi à la 20ème place.



Sur sa page Facebook, le ministre- conseiller annonce déjà sa volonté de combattre pour le succès des listes nationale et départementale (Mbacké), non sans manquer de remercier le Président de la République pour la confiance placée en sa personne.



« Nous avons le plaisir de vous annoncer notre candidature pour les élections législatives du 31 Juillet 2022. Monsieur le Président de la République nous a en effet fait l’honneur de nous investir sur la liste nationale. Nous l’en remercions vivement et lui réitérons notre engagement sans faille et notre ferme volonté de nous battre pour octroyer à la coalition BBY une majorité confortable ».



Il faut signaler que la liste départementale sera conduite par Serigne Fallou Mbacké Gallas Kaltum qui aura à ses côtés Cheikh Bara Guèye, Mariama Diallo, Rockaya Diouf et Mamadou Moustapha Cissé dit Mohamed.