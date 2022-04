LE SENEGAL A LA COUPE DU MONDE : les félicitations du Mouvement National des Femmes Républicaines

Le 29 mars 2022 restera encore longtemps gravé dans la mémoire du peuple sénégalais ; notre équipe nationale de football validait, pour la troisième fois, et la deuxième fois consécutive, son ticket de qualification à la Coupe du Monde qui se jouera en novembre 2022 au Qatar. Nous félicitons chaleureusement notre équipe nationale championne d’Afrique qui confirme ainsi son statut de meilleure équipe du continent. A S.E Monsieur Macky Sall, Président de la République, nous adressons nos vives félicitations pour les efforts consentis, aussi bien dans l’orientation de la politique sportive que dans la réalisation d’infrastructures de dernière génération. Son engagement et sa vision d’un Sénégal émergent alliant modernité et ancrage dans nos valeurs intrinsèques ont permis la percée progressive de nos Lions dans les compétitions internationales. Plus que jamais nous nous engageons à vos côtés, Monsieur le Président de la République pour la réalisation des ambitions que vous nourrissez pour le Sénégal.

Tous derrière nos Ngaïndé, les lions du Sénégal pour aller le plus loin possible dans ce mondial.

Le Mouvement National des Femmes de l’Alliance Pour la République

Vive les lions

Vive le Sénégal

Vive S.E le Président de la République Monsieur Macky Sall