LE PRÉSIDENT SORTANT DE LA MAURITANIE SUR LES ACCUSATIONS DE LA BBC : « C’est franchement du n’importe quoi »

Les Mauritaniens seront aux urnes ce 22 juin pour choisir un nouveau Président de la République. Mohamed Ould Abdel Aziz, le Président sortant, qui a respecté sa promesse de ne pas se présenter, conformément à la Constitution, a tenu une conférence de presse, hier, à la veille de ces échéances.

Et il se trouve qu’une question lui a été posée sur l’exploitation prochaine, en 2022, du champ gazier Grand Tortue Ahmeyim (GTA) se trouvant entre le Sénégal et la Mauritanie ; particulièrement, sur les accusations de la BBC selon lesquelles il y aurait un deal chiffré à 10 milliards de dollars entre BP et Timis Corporation autour de ce gisement.

« C’est du n’importe quoi. Ces accusations sont du n’importe quoi », a affirmé le Président sortant de la Mauritanie qui a été au cœur de tout le processus avant s’ajouter : « Les montants avancés sont faux. BP n’aura même pas 10 milliards de dolars en exploitant donc comment peut-elle donner ces royalties à Timis ? C’est faux et archi faux. Les Sénégalais doivent savoir la vérité car la vérité est que tout cela est politique parce que Macky Sall a gagné de manière transparente l'élection présidentielle du 24 février... C’est franchement du n'importe quoi ».