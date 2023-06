LE HUAWEI DIGITRUCK ACCOMPAGNE LA SEMAINE DU NUMERIQUE « SÉNÉGAL CONNECT »

La formation des jeunes aux métiers du numérique occupe une place importante dans la politique de RSE de l’entreprise Huawei au Sénégal. Ainsi, en marge de ses nombreux programmes dédiés à l’éducation de la jeunesse, Huawei a récemment initié le programme Huawei DigiTruck, une salle de classe mobile, digitalisée et connectée, dotée d’une solution solaire développée par Huawei qui lui garantie une autonomie de trois jours.



Ce programme en partenariat avec le MCTEN, le Ministère de la Jeunesse, de l’Entreprenariat et de l’Emploi, le Ministère de l’Education Nationale, la Sonatel Orange et Sen Ecole, a pour but de favoriser l’inclusion numérique et de réduire le gap de l’accès aux formations au numérique existant entre les zones urbaines et rurales.



D’abord présent lors de la caravane numérique organisée par le MCTEN, le Huawei DigiTruck accompagne également la semaine numérique Sénégal Connect, qui s’est tenu du 16 au 20 Mai 2023, avec comme thème « le Numérique, facteur de développement économique et social ».



Avec une forte présence de tous les acteurs des Tics, l’évènement s’est soldé par une réussite. Les 05 meilleurs élèves du Sénégal ont visité le DigiTruck et ont reçu une formation, ainsi que des ordinateurs et tablettes offertes par le Groupe Huawei, pour les encourager.



Le Directeur Général de la SONATEL Monsieur Sekou Dramé, accompagné par Monsieur Philipe Wang Vice-Président exécutif de Huawei NorthernAfrica et Monsieur Lionel LIU Directeur Général de Huawei au Sénégal, en visite sur les lieux, a jugé le projet pertinent. Orange SONATEL est d’ailleurs l’un des partenaires stratégiques de Huawei mais aussi partenaire dans les actions en lien avec la RSE, et a facilité la connectivité dans le DigiTruck.



Durant la semaine numérique, le DigiTruck a offert une formation gratuite à tous les visiteurs intéressés par l’utilisation des outils informatiques, la réalité virtuelle, l’initiation à la robotique. Après cette semaine numérique, le DigiTruck continuera son itinérance vers Dakar Plateau, après avoir parcouru les villes de Pikine, Guédiawaye et Keur Massar.



Le projet se déroulera sur 03 ans, et ambitionne de former 5000 jeunes de 56 communes dans toutes les régions du Sénégal.