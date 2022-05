LE CEMGA AUX JAMBARS : « Toute bande organisée qui défie la République sera traquée et détruite…Le MFDC est voué à une mort peut-être lente mais certaine »

Dakaractu vous faisait part, le 10 mai dernier, en exclusivité de la visite que le CEMGA avait finalement décidé de réserver aux Jambars. Sur 48 heures , Cheikh Wade a , en effet, parcouru les troupes entre Ziguinchor, Kolda et Bignona . Bignona où, justement, il a confié, en tant que chef d’état major général des Armées sa ferme volonté d’aller cueillir l’ennemi jusque dans ses derniers retranchements pour qu’à jamais le mouvement irrédentiste Casamançais ne soit plus qu’un mauvais souvenir.

Ainsi dira-t-il sans ambages : « Le MFDC est voué à une mort peut-être lente mais certaine.Et le processus est irréversible ». Visiblement engagé à ne rien laisser au hasard , le chef militaire se voudra clair. « Cette opération était plus qu’importante t.C’était devenu une urgence absolue.Le Mfdc (cette grande organisation criminelle parce que les faits sont là pour le démontrer) qui s'est toujours abreuvé d’activités illicites que sont la culture du chanvre,la coupe et le trafic de bois; a trop sanctuarisé cette bande frontalière Nord.L'intégrité du territoire sera préservée quelque soit le coût ».

Signalons que les opérations de l’Armée sénégalaise dans cette partie du pays ont démarré depuis le 13 mars, soit trois mois de combats et ont aussi permis de démanteler des bases de Salif Sadio , de César Atoute Badiate et surtout de saisir 140 tonnes de chanvre indien.