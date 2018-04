LDC : Le trio Mané-Salah-Firmino a encore porté Liverpool contre l'As Rome (5-2)

Ils ont encore su faire la différence. Le trio Mané-Salah-Firmino a de nouveau frappé et marqué dans le choc entre l'As Rome et Liverpool (5-2).



Les Reds recevaient le club italien



en demi-finale aller de la Ligue des Champions. Grâce à un immense Mohamed Salah, auteur d'un doublé (36e et 45e+1) et de deux passes décisives, Liverpool a a pris une bonne option face à la Roma (5-2) en demi aller de Ligue des champions.

C'est le pharaon qui a permis à Sadio Mané de marquer (56e). Sur une passe décisive de l'attaquant égyptien, l'international sénégalais, d'un plat du pied, expédiait le ballon au fond (3-0). Jürgen Klopp a préféré le remplacer par précaution, avant la fin des 90 minutes.

Firmino a lui aussi inscrit deux buts (61e et 69e)...