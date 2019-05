LDC / Demi-finale retour Liverpool – Barca : Les compositions probables

Pour le match du « come-back » Jurgen Klopp devrait aligner : Alisson dans les cages, protégé par Joel Matip et Virgil van Dijk. Sur les flancs, on retrouvera encore Trent Alexander-Arnold et Andrew Robertson. L’entrejeu sera composé de Fabinho, Wijnaldum et Henderson, alors que le trio offensif sera forcément recomposé. A priori, Divock Origi et Xherdan Shaqiri devraient ainsi accompagner Sadio Mané.



Ernesto Valverde pourra compter sur son onze type classique : Marc-André ter Stegen sera présent dans les cages. L’arrière-garde devrait être composée de Sergi Roberto, Gerard Piqué, Clément Lenglet et Jordi Alba. Dans l’entrejeu, Sergio Busquets fera office de sentinelle, derrière le duo Rakitic-Vidal. Enfin, Philippe Coutinho et Luis Suarezsigneront leur retour à Anfield en accompagnant Lionel Messi dans le secteur offensif.