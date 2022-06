LA SONACOS ET LE STADE DE MBOUR RETROUVENT LA LIGUE 1

Les équipes de la Sonacos de Diourbel et du Stade de Mbour sont promues en Ligue 1 à l’issue de la 26-ème et dernière journée jouée samedi.



La Sonacos a battu Amitié FC 2-1 tandis que le Stade de Mbour s’est imposé face au DUC sur le même score.



Les deux équipes occupent respectivement les 1-ère et deuxième place de la ligue 2 avec 46 et 45 points.



C’est un retour dans l’élite pour ces deux équipes. Les Stadistes ont quitté l’élite la saison dernière, la Sonacos, lors de la saison 2018-2019.



Les deux équipes de la Renaissance de Dakar (13-ème) et de Niary Tally (14-ème) sont reléguées en National 1 (division 3).



Elles ont joué pendant plusieurs saisons dans l’élite du football national.