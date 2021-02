L1/Sénégal : NGB limoge son entraîneur Pape Thiaw pour déficit de résultats.

Sa théorie, d'avoir à sa disposition une " équipe jeune" n'a pas été payante. Les résultats n'ayant pas suivi encore moins convaincu les dirigeants de Niary Tally, ces derniers ont de décidé de résilier le contrat liant Pape Thiaw et le club de Niary Tally.



L'ancien international sénégalais qui était aux commandes de l'équipe du président Mamadou Djibril Wade n'arrivait toujours pas à insuffler un vent nouveau aux galactiques qui étaient dans une pente descendante depuis la saison dernière.



Pour cette saison, après six journées, le successeur d'Abatalib Fall, n'a réussi à empocher les trois points qu'une seule fois et a perdu 5 de ses matches en ligue 1. Les rouge et bleu occupent la 14e et dernière place du classement.