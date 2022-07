L’ordre des médecins au ministère de la santé : Marie Khémesse promet d’apporter un suivi aux doléances

Le ministre de la santé et de l'action sociale a reçu l’ordre des médecins du Sénégal. Une rencontre appréciée à sa juste valeur par ces derniers.

Pour les points soulignés, il a d’abord été question de parler du suivi des textes réglementaires de l’ordre qui datent de plus de 50 ans. La revue des nouveaux textes devra modifier la loi 66 pour répondre aux exigences de l’heure, mais surtout revoir les codes de déontologie médicale à l’égard du nouveau harmonisé par l’UEMOA.

Ensuite l’ordre a exigé à d'avoir en sa possession un siège où ils pourront mener à bien leurs activités et s’aligner sur les volontés du président Macky Sall. Une volonté qui rencontre l’appréciation du ministre Marie Khémesse, si l’on en croit le Docteur Boly Diop.

Enfin, l’ordre a terminé selon la même source en évoquant l'exercice illégal de la médecine par certains privés .