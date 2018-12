L’orchestre Gunéyi de Saint-Louis veut offrir un grand spectacle à Dakar

L’orchestre Gunéyi est un groupe familial qui a vu le jour en 1997. À cette époque, le plus jeune dénommé Baïla avait juste 5 ans et l’aîné Pa Laye en avait 13. Formé par Aly Mbaye, encadré et épaulé par leur père A.M. Diarra qui est en même temps leur manager, les musiciens du groupe ont grandi en alliant études scolaires, sportives et apprentissage des instruments de musique.

Plus les années passeront, plus l’amour, la passion et leur expérience auront grandi en passant par la réalisation de 2 albums ‘’Sa Yandé’’ et ‘’Gueum-Gueum’’. Ils ont effectué des voyages pour des échanges musicaux en Amérique du Sud (Guyane Française), France (Paris) et différentes rencontres. En prélude de leur concert organisé ce 14 décembre à Dakar, les deux frères ont accordé une interview à Dakaractu...