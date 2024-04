L'incroyable quête de Gilles, 32 ans, adopté par une Belge, à la recherche de sa mère biologique d'origine sénégalaise !

Gilles, qui a été adopté en Belgique à l'âge de 5 mois et demi en 1992, ressent aujourd'hui un fort désir de découvrir l'identité de sa mère biologique d'origine sénégalaise. Sa mère adoptive, Françoise L., s'est engagée dans cette quête il y a quelques années déjà. Vivant à Dakar, cette citoyenne belge s'est lancée dans une recherche intense pour retrouver la mère biologique de son fils adoptif, âgé de 32 ans. Elle considère que cette démarche, une fois aboutie sera une source de paix et de complétude pour leur histoire commune.



Le nourrisson avait été abandonné à l'école voisine du Village SOS de Kaolack. Pour raconter leur histoire, Françoise a même écrit un livre intitulé "Ndeye, qui es-tu ? Ndeye, où es-tu ?" Elle a également créé une page Facebook portant le même titre. Gilles, qui est animateur scout à Bruxelles, nourrit secrètement l'espoir de renouer avec sa mère sénégalaise. Cependant, cette dernière a laissé très peu d'indices quant à son identité, ses origines et les raisons derrière son geste...