L’hommage de Cristiano Ronaldo à Pelé : «Au revoir à l'éternel roi …»

Quelques instants après l’annonce de la mort de l’ancien footballeur international brésilien, Pelé, l’un de ses admirateurs et pas des moindres, Cristiano Ronaldo, s’est incliné devant sa mémoire dans un message publié sur Instagram..



"Mes sincères condoléances à tout le Brésil, et en particulier à la famille d'Edson Arantes do Nascimento. Un simple "au revoir" à l'éternel roi Pelé ne suffira jamais à exprimer la douleur que le monde du football entier ressent actuellement. Une inspiration pour tant de millions, une référence hier, aujourd'hui et pour toujours. L'amour que tu m'as toujours montré était réciproque à chaque moment que nous avons partagé même à distance.

Il ne sera jamais oublié et sa mémoire vivra éternellement en chacun de nous amoureux du football. Repose en paix roi Pelé."