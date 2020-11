L'hommage de Cheikh Kouta à feue Sokhna Aida Dème.

Au-delà de mon attachement à la famille de Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Makoum qui nous liait, je ne peux m'empêcher de revenir sur quelques éléments de notre relation et de notre amitié. Nous nous sommes connus à l’époque où je courais partout pour trouver des solutions aux problèmes de mon village natal et que de temps en temps je trouvais refuge chez la Maison de Serigne Cheikh.

Tout de suite, elle m'a adopté et couvé en me donnant des conseils et encouragements.

Je me rappelle toujours de ces belles paroles; CHEIKH je t'apprécie pour 3 choses:



1- "Da nga am diom"

2- tu refuses de te faire manœuvrer

3- tu es brave.





Elle me disait: "Tu es handicapé mais cela ne t'a jamais empêché de travailler pour toi-même mais aussi pour tout un village".



Ainsi Mame Aida, m'a donné une véritable leçon de vie qui m'aide très souvent à surmonter des difficultés. Et je ne l'oublierai jamais.



Elle était fonctionnaire de l 'État, travaillant jusqu'à la retraite et son salaire était destiné à préparer des repas copieux pour la famille et tous Talibés "sopé" de Al Makoum. Moi personnellement Mame Aida m'envoyait des repas jour et nuit.





Elle travaillait toujours pour Serigne Cheikh, car elle aidait pas mal de gens qui n'avaient pas accès à Serigne Cheikh en discutant avec eux, mais aussi leur donnait des conseils et de l'argent. Elle me recevait dans son salon jusqu'à 2 heures du matin à cause de sa gentillesse.



Nous présentons nos condoléances à Mame Maodo, Sokhna Oumou, Mame Daba, Abou Sarr, Maman Kiné Sy, "Wa wagnebi", et toute la famille Mame Aida est partie mais elle est toujours présente dans nos coeurs car elle sera représentée par Sokhna Oumou, Mame Daba, Ndaye Asou, Sokhna Kiné...





Qu'Allah l'accueil au paradis.

Elle était notre Maman, notre Amie, notre grand-mère.







Cheikh Kouta, talibé de Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum