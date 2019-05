L'émouvant témoignage de Khady Penda Fall, la mère d'une des victimes du double meurtre de Madinatoul Salam

On ne voit pas tous les jours une mère étranglée d'émotion à la barre du tribunal, en évoquant le moment où elle a appris le meurtre de son fils. Il est vrai qu'on voit rarement, et c'est tant mieux, des affaires comme celle de Madinatoul Salam, où l'horreur infligée à la famille des victimes est toujours présente. Adja Khady Penda Fall, la mère de Ababacar Diagne, une des victimes du double meurtre de Madinatoul Salam, a raconté le calvaire qu'elle et sa famille ont dû endurer après la mort de son fils. C'est la première fois qu'un des parents des victimes de ce double meurtre, commis le 22 avril 2012, prend la parole devant la justice. Un témoignage très émouvant....