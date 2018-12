« L’avenir de l’éducation, c’est ce que tous ensemble nous allons en faire » ( Pr Souleymane Bachir Diagne)

Amy Sarr Fall de la plateforme Intelligences Citoyennes a suscité ce mardi 11 décembre une véritable réflexion universelle pour rendre le système d’enseignement le plus adapté aux nouvelles réalités socio-économiques de nos pays.



Le professeur Souleymane Bachir Diagne qui prenait part aux débats, est d’avis qu’il faudra anticiper l’éducation de demain dans l’action. Pour lui, l’avenir c’est ce que tous ensemble nous allons en faire. Le professeur engagé dans le progrès de l’humanité, a soulevé un véritable débat au Palais des congrès de Paris sur le thème général de : “L’éducation au cœur de la transition pour une transformation sociale et économique en 2030.” Une façon pour lui de rappeler que l’éducation est un droit vital qu’il faut renforcer par la refonte des systèmes afin de les rendre plus innovants, inclusifs et universels.