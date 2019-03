L’artiste Ouza à l’émission Face to Face : "Je vois Mimi Touré pour remplacer Macky Sall en 2024"

Ce dimanche, l’artiste Ouza Diallo, l’un des pères de la musique moderne sénégalaise, était l’invité de la populaire émission Face to Face de TFM animée par Aissatou Fall. À la question de la journaliste « Qui voyez-vous pour remplacer Macky Sall en 2024 ? », l’artiste connu pour son franc-parler et son engagement politique a répondu directement « Je vois Mimi Touré en raison de ses qualités intellectuelles et éthiques. Malgré toutes les épreuves et attaques qu’elle a subies, elle a tenu bon en faisant preuve de combativité, de dignité et de loyauté. Et pourquoi pas une femme pour diriger le Sénégal? Je tiens aussi à dire que je ne la connais pas personnellement, je ne l’ai jamais rencontrée et je ne la suis qu’à travers les médias ». Voilà qui va relancer le débat sur la succession de Macky Sall qui entame son dernier mandat de cinq ans à partir du 02 avril prochain.