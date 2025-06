L'armée israélienne dit que l'Iran a lancé une nouvelle salve de missiles, fortes explosions à Jérusalem

L'armée israélienne a annoncé tôt lundi avoir détecté une nouvelle salve de missiles lancés par l'Iran que la défense anti-aérienne tente d'intercepter, et de fortes détonations ont été entendues à Jérusalem par une journaliste de l'AFP.



"Il y a peu de temps, l'armée a identifié des missiles lancés depuis l'Iran en direction du territoire de l'Etat d'Israël" et "les systèmes de défense sont activés pour intercepter la menace", a indiqué l'armée dans un communiqué, enjoignant la population "à aller dans un endroit protégé et à y rester jusqu'à nouvel ordre".



Les sirènes d'alerte anti-aérienne ont retenti à Jérusalem où une journaliste de l'AFP a entendu "de fortes explosions qui ont fait trembler l'immeuble" dans lequel elle se trouvait.



Un autre journaliste de l'AFP a vu une épaisse fumée s'envoler dans le ciel après qu'un missile s'est abattu à Haïfa, dans le nord d'Israël.