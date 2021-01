L’animateur Larry King s'éteint à l'âge de 87 ans.

Larry King est l’une des figures les plus marquantes de l’histoire de la télévision américaine, connu pour ses manches de chemise retroussées, ses cravates multicolores, ses bretelles et ses grandes lunettes.







Il a présenté pendant 25 ans l’émission Larry King Live. Il a interviewé tous les présidents américains depuis 1974 et des dirigeants tels que le Palestinien Yasser Arafat ou le Russe Vladimir Poutine, ainsi que des vedettes comme Frank Sinatra, Marlon Brando ou Barbra Streisand.







Larry King a quitté CNN en 2010. Il a ensuite continué des entretiens, diffusés sur son site, et lancé en 2012 l’émission Larry King Now sur Ora TV, une chaîne sur l’internet à la demande, qu’il a cofondée. En 2013, il a commencé à animer l’émission Politicking with Larry King.