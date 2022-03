L’an 1 décès de Papa Thione : parents, amis, collaborateurs et fans se souviennent des valeurs qu'incarnait le disparu.

14 Mars 2021/14 mars 2022, un an déjà que nous a quitté Thione Seck, affectueusement appelé par ses proches et fans « Papa Thione ». Un chanteur qui a marqué à jamais le monde de par les valeurs qu'il incarnait et enseignait même à travers ses œuvres et sa musique.



Aujourd'hui, dans sa maison, c'est un monde fou qui s’y est rendu, pour assister au récital de Coran organisé par sa famille en hommage à leur père et époux.



Pour l'occasion, des témoignages, anecdotes, entre autres souvenirs marquants sur le défunt Papa Thione ont été recueillis. Les témoignages sont unanimes, une personne pieuse, pleine de bonté, généreuse et surtout très véridique s’en est allée mais ses enseignements restent et continuent de guider tous ceux qui l’ont connu.