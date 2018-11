L’ambassade d’Allemagne en Mauritanie déroule le tapis rouge au designer et styliste Ziz Fashion

L’ambassade d’Allemagne en Mauritanie a déroulé le tapis rouge pour la première fois au designer et styliste mauritanien Ziz Fashion. L’évènement a réuni d’illustres personnalités, amis de l'ambassade d'Allemagne, ambassadeurs accrédités à Nouakchott, membres du personnel diplomatique et autres fonctionnaires des organismes internationaux.

Un événement destiné à honorer le designer mauritanien Abdel Aziz Dieng, plus connu sous le nom de Ziz Fashion, qui s’illustre à travers le rayonnement de la culture mauritanienne sur le plan international dans sa riche diversité. C’est autour d’un cocktail et d’une ambiance très colorée que l’ambassade d’Allemagne en Mauritanie a tenu à honorer le designer mauritanien Ziz Fashion. Intervenant à cette occasion, la chargée d’affaires de l’ambassade d’Allemagne en Mauritanie, Mme Annette Coly, a salué le travail de Ziz Fashion, avant de déclarer être tombée sous le charme de son dévouement pour faire connaitre la culture mauritanienne à l’échelle internationale. "Ce soir, nous avons un invité spécial. Lui, il est ambassadeur de la culture mauritanienne à l’échelle internationale. Il s’agit de Ziz Fashion. Nous l’avons invité pour voir comment la mode et le secteur vestimentaire peuvent contribuer au développement de la Mauritanie : il y’a beaucoup de travail, beaucoup d’emplois, de petites entreprises qui se font dans ce domaine-là et c’est pour cette raison qu’il faut l’appuyer, appuyer aussi ceux qui veulent le développer à l’image de Ziz Fashion, en proposant des emplois dignes de ce nom aux Mauritaniens", a d'emblée dit Mme Coly.

Avant d'ajouter : "On n’a pas de développement sans culture et ce qui est important, c’est qu’on se réfère et qu’on se repère à sa culture. C’est important de développer le secteur et de proposer des emplois dignes de ce nom aux jeunes Mauritaniens. Le secteur vestimentaire, même si la Mauritanie n’a pas de coton, il joue un rôle important. La Mauritanie est un pays très créatif et il faut jouer sur ça."

Dans un mot, le designer mauritanien Abdel Aziz Dieng dit Ziz Fashion a remercié l'ambassade d'Allemagne en Mauritanie pour cette invitation qui témoigne, a-t-il dit, de l'intérêt qu'elle accorde au développement de la culture mauritanienne. Avec un calendrier très chargé, Ziz Fashion a été également reçu par l’ambassadeur de l’UE en Mauritanie.