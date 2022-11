L’Université Cheikh Anta Diop (UCAD) inaugure son laboratoire Huawei dans le cadre du programme Huawei ICT Academy

[Dakar, le 28 novembre 2022] L’Université Cheikh Anta Diop (UCAD) de Dakar a inauguré ce vendredi 25 novembre son laboratoire Huawei ICT Academy à la Direction de l’Informatique et des Systèmes d’informations (DISI) de l’Université dans le but de renforcer son écosystème de talents numériques, tout en approfondissant les mesures développées par Huawei pour nourrir un riche réservoir de talents en TIC (Technologies de l’Information et de la Communication).



La cérémonie d’inauguration du laboratoire de la Huawei ICT Academy s'est tenue en présence de M. Chérif Ba, Directeur de l’enseignement public au ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, de M. Samba Diaw, Directeur de la Direction de l’Informatique et des Systèmes d’Information de l’UCAD, de M. Ibrahima Niang, Conseiller Digital du Recteur de l’UCAD, de M. Cédric Yang, Directeur Général Adjoint de Huawei Sénégal, ainsi que d'autres responsables de l’UCAD.



Le laboratoire de la ICT Academy formera les étudiants à l'aide d'équipements Huawei, avant de leur délivrer des certifications Huawei de haut niveau. Il soutiendra également les programmes de recherche de la DISI en fournissant des technologies et des plateformes de pointe et inspirera des innovations en menant des projets et des recherches en collaboration avec l'industrie et l’Université.



Lors de la cérémonie, M. Samba Diaw, Directeur de la DISI a exprimé ses remerciements au groupe Huawei qui a fourni la quasi-totalité des équipements pour le laboratoire. Ce dernier permettra aux étudiants de mettre en pratique leurs connaissances. Il rappelle « qu’il est important, qu’au-delà des étudiants, que l’ensemble du personnel du département soit formé en adéquation avec les évolutions technologiques. »



Représentant du Recteur à la cérémonie, M. Ibrahima Niang a expliqué qu’il ne s’agissait pas de la première initiative de Huawei au sein de l’UCAD : « Dans le contexte de la coopération sino-sénégalaise et à travers le projet Smart Sénégal, Huawei contribue activement, en partenariat avec la société Sénégal Numérique (SENUM), à la promotion de l’enseignement numérique, à travers notamment la réalisation de salles intelligentes et multimédia et l’installation des VDI (Virtual Desktop Infrastructures). » Il a conclu son discours en félicitant tout particulièrement le personnel de la DISI ainsi que le groupe Huawei, et « espère que ce geste symbolique permettra de renforcer positivement la formation des étudiants de l’UCAD dans le domaine des TIC. »



M. Chérif Ba, ancien étudiant de l’UCAD et aujourd’hui Directeur de l’Enseignement Public au MESRI, s’est exprimé au nom du ministre Moussa Baldé : « Je souhaite féliciter les autorités ici présentes, sans oublier le corps professoral. En effet, quand j’étais étudiant, le téléphone portable n’existait pas et nous étions subjugués de pouvoir manipuler un ordinateur. Aujourd’hui, les universités sénégalaises sont équipées d’outils numériques adéquats qui facilitent l’accès aux TIC », avant d’ajouter, au nom du MESRI, « Nous souhaitons que Huawei nous accompagne dans la transformation numérique nationale de manière équitable, à étendre les expériences de l’UCAD dans toutes les universités publiques et privées sur l’ensemble du territoire national. Je vous adresse au nom du ministre et de toute son équipe sa sincère reconnaissance, son soutien et son engagement à vos côtés. »



M. Cédric YANG, DGA de Huawei Sénégal, a quant à lui déclaré : « Nous sommes ravis de compléter les efforts considérables déployés par le Sénégal et ses universités pour former des talents dans le domaine des TIC. L’intégration des étudiants de la DISI dans l’environnement TIC leur permettra d’obtenir leur diplôme tout en mettant en pratique leurs compétences théoriques, participant dès lors à l’essor de ce domaine déjà dynamique et exigeant. Ce laboratoire est complémentaire de nos autres initiatives dans le développement des compétences et de l’accompagnement des talents, nous permettant de construire une chaîne de valeurs complète couvrant l'ensemble du processus d'apprentissage, de certification et d'emploi. »



La cérémonie s’est poursuivie par une visite guidée des équipements dans la salle dédiée au laboratoire de la Huawei ICT Academy, présentée par M. Mbeurgou Ndiaye et M. Jean Baptiste Ndiaye, enseignants-formateurs à la DISI. Pour clôturer cet événement, le directeur de la DISI et le DGA de Huawei ont procédé à la pose de la plaque « Huawei ICT Academy UCAD ».



Huawei ICT Academy Lab est la dernière initiative de Huawei pour développer les talents numériques au Sénégal. Plusieurs universités sénégalaises ont signé des accords de collaboration dans le cadre de la Huawei ICT Academy afin de fournir une main-d'œuvre de qualité pour le développement du secteur des TIC.



Le programme Huawei ICT Compétition, qui compte parmi ses candidats des étudiants de l’UACD, a débuté en novembre 2022, permettant aux candidats de se former aux technologies de pointe telles que la 5G, le Cloud computing, l'IA ou encore l'IoT.



Huawei et l’UCAD ont signé en juin dernier une convention de stage dans le cadre de la Huawei ICT Academy qui a pour objectif de renforcer l’insertion professionnelle des étudiants. Par ailleurs, l’UCAD est également l’un des bénéficiaires du projet Smart Education dans le cadre du programme Smart Sénégal, dont Huawei est l’un des partenaires stratégiques. L’inauguration de ce laboratoire sera un pas supplémentaire vers la concrétisation de l’écosystème de talents TIC promu par Huawei.