L'UE rappelle son ambassadeur au Niger après un différend sur l'aide

L'Union européenne a annoncé samedi avoir rappelé pour consultations son ambassadeur au Niger après une remise en cause, selon l'UE, des modalités de son aide humanitaire dans ce pays d'Afrique de l'Ouest.



L'UE exprime son "profond désaccord" après ce qu'elle dénonce comme une "remise en cause" des modalités de gestion de l'aide humanitaire qu'elle a apportée aux victimes des graves inondations ayant frappé le pays, a indiqué un porte-parole du service diplomatique de l'UE.



"En conséquence l’UE a décidé de rappeler son ambassadeur de Niamey pour consultations à Bruxelles", a-t-il ajouté.



Les autorités de transition du Niger ont dénoncé vendredi dans un communiqué l'octroi par l'UE d'une aide humanitaire de 1,3 million d'euros, sans qu'elles en aient été informées au préalable.



"L'ambassadeur de l'UE au Niger a, de manière unilatérale" redistribué cette aide à des ONG, "au mépris des principes de transparence et de bonne collaboration avec les autorités nigériennes compétentes", a affirmé ce communiqué, qui ajoute qu'un "audit" sur la gestion des fonds en question a été demandé.



L'UE a indiqué de son côté "vouloir continuer à soutenir la population", selon son porte-parole.



"L’aide humanitaire est essentielle, elle est apportée de manière neutre, impartiale et indépendante, et est mise en œuvre par des agences des Nations unies et des organisations et ONG internationales. Rien ne devrait justifier l’instrumentalisation de l’aide humanitaire à des fins politiques", a-t-il encore affirmé.



Le régime militaire au Niger entretient des relations difficiles avec les Européens, en particulier avec la France, son ancienne puissance coloniale.



Les relations diplomatiques entre Paris et Niamey sont quasiment rompues depuis l'arrivée au pouvoir des généraux par un coup d'Etat en juillet 2023 qui a renversé le président Mohamed Bazoum.