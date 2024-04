L'Iran a lancé "plus de 100 drones" en direction d'Israël (responsable militaire)

L'Iran a lancé samedi soir plus de 100 drones en direction d'Israël et d'autres "vagues de drones" pourraient suivre, a affirmé un responsable militaire israélien.



"Ce soir nous avons identifié plus de 100 drones lancés vers Israël depuis l'Iran", a déclaré ce responsable, ajoutant: "Nous pourrions voir d'autres vagues de drones au fil du temps".