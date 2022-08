« L’Entretien » : Modou Diagne Fada brocarde Sonko et appelle à l’unité de la famille libérale autour de Macky Sall

En faisant son bilan sur les dernières échéances électorales, le président des démocrates réformateurs/ Ldr/ Yessal et membre de la mouvance présidentielle, en est arrivé à la conclusion que les résultats donnent à l’opposition une position confortable à l’Assemblée nationale.



Loin de la résignation, il estime toutefois que la coalition Benno Bokk Yakaar peut toujours retrouver « ses forces perdues » dans les différentes localités qui ont vu une percée de l’opposition. « Il est toujours possible de recoller les morceaux. Le président de notre coalition est bien averti, politiquement, pour prendre les mesures qui s’imposent », a déclaré l’ancien ministre sous Wade.



Le président du conseil départemental de Kébémer, Modou Diagne Fada, parlera aussi des retrouvailles entre membres de la famille libérale. « Pour ma part, j’invite à des retrouvailles, mais autour de Macky Sall, si nous voulons bien entendu pérenniser cette prophétie du président Wade qui veut que la famille libérale dure au pouvoir. »



Le président de Ldr/ Yessal n'a pas manqué de tacler le leader de Pastef en récusant ses propos lors de sa dernière sortie qu'il qualifie de prétexte pour camoufler l'affaire Adji Sarr.







Les cas de Karim Wade et de Khalifa Sall ont également été évoqués au cours de cet entretien avec Modou Diagne Fada. Pour le libéral, l’amnistie des deux leaders politiques peut non seulement réanimer l’espace politique, mais aussi augmenter les projets de société.







Entretien…