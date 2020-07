L’Entretien / Aliou Tine à cœur ouvert : « Le Sénégal est un pays de référence en matière de droits humains mais, avec des libertés souvent bafouées. Le racisme, c'est vrai. Mais nous Africains, devons revoir nos comportements… »

« Jouir de ses droits fondamentaux et avoir la liberté dans ses actions et sa pensée sont les principales préoccupations qui devraient dépasser le stade institutionnel et être bien intégrées dans la société. » Cette idée émanant de l'expert indépendant de l’Onu chargé des droits de l'homme au Mali, semble avoir toute son importance surtout dans notre pays où on est dans un environnement où les libertés humaines sont souvent des sujets controversés.



Aliou Tine, Fondateur de cette boite à idée dénommée « Think Tank Africa Jom Center » a permis à Dakaractu, au cours de ce numéro de ‘L’Entretien’, d’en savoir un peu plus sur cette plateforme. « C'est un lieu regroupant plusieurs acteurs qui évoquent les questions qui intéressent l’Afrique. Une plateforme qui préconise la pluralité de voix, de conception, à travers ce qu'on peut appeler « le discensus commun». Africa Jom Center, en bon laboratoire d’idées et de propositions, évolue donc dans la gestion de ces discensus et divergences qui sont souvent sources de violence pour instaurer une démocratie forte.



En homme d'expérience de plus de 30 ans en matière de droits humains, l'ancien patron de la Rencontre africaine des droits de l'Homme (Raddho) vantera la position du Sénégal en matière des droits de l'homme car, « les droits humains sont institutionnalisés de même que les libertés fondamentales. On peut même noter une certaine socialisation des libertés avec d’ailleurs d’implication de la Raddho ». À l'en croire, « les droits de l'homme ne sont pas seulement l'affaire de textes, mais également d'application et de mise en œuvre au niveau de la société en l’étendant également sur tous les consortiums. »



Il y’a toutefois quelques difficultés à exercer la liberté d'expression, même s’il y’a quelques points d’amélioration. Il regrettera d'ailleurs la mise en prison de certaines personnes telles que l’activiste Karim Xrum Xax à qui il souhaite une libération immédiate. « Nous n'avons pas besoin, pour les gens qui ont exercé leur liberté fondamentale, de les mettre en prison », estimera le défenseur des droits de l’Homme.



Aliou Tine a également abordé avec nous, la question du racisme. Selon lui, « certes, il faut élever la voix sur la question, mais nous devons d’abord, en tant qu’Africain, revoir nos comportements vis-à-vis de nous-mêmes. Les guerres, les problèmes de caste, doivent être dépassés, car ce sont des formes de racisme.



Nous devons penser à ‘sacraliser’ la vie des Africains et penser à nous comporter en adulte en dépassant certaines idées qui plombent le continent noir et l’empêchent de se propulser vers la vraie émergence.



Il lancera enfin, un message de sensibilisation dans un contexte de guerre sanitaire et avant de donner son appréciation sur le dernier message du chef de l'État relativement à la levée des restrictions.