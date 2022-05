L’Afrique face à la guerre en Ukraine / Macky Sall : « Elle a une position assumée, bâtie sur ses opinions et son analyse lucide du conflit »

La guerre en Ukraine a été aussi abordée par le chef de l’État Macky Sall et Son Excellence le chancelier allemand Olaf Scholz qui a entamé ce dimanche sa tournée africaine aux allures partenariales. Au cours du point de presse conjoint, le président Macky Sall est revenu sur la question de la guerre en Ukraine qui ne laisse décidément pas certains pays indifférents.



Sur la position du Sénégal, le président Macky Sall l’a bien assumée. Selon lui, c’est une position plus que cohérente depuis le début de la crise. Pour l’Afrique, Macky Sall reconnaît et comprend les positions tranchées des différents pays : « Il faut se poser la question de savoir, pourquoi notre continent a une position diversifiée. Il faut savoir que c’est un conflit qui n’est pas régional, même s’il nous affecte. Mais nous voulons la paix. Notre continent ne veut pas être aligné sur ce conflit. Cependant, nous travaillons pour qu’il y ait une désescalade », a signifié le président Macky Sall devant le chancelier.



En réalité, dans cette analyse, le chef de l’État par ailleurs, président en exercice de l'Union Africaine rappelle que l’Africain a aussi, des difficultés dans lesquelles elle veut voir ses partenaires intervenir pour la soutenir. Ce qui n’enlève en rien la nécessité pour l’Afrique, de mener des démarches dans le cadre de la recherche de paix et de stabilité en Ukraine pour l’intérêt du monde.