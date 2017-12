L’Aéroport International Blaise Diagne a officiellement démarré ses activités le jeudi 7 décembre 2017.

Le Ministère des Transports Aériens et du Développement des Infrastructures Aéroportuaires remercie Son Excellence Monsieur Macky SALL, Président de la République du Sénégal, pour son implication personnelle et décisive dans le processus de mise en service du nouvel aéroport.

Ces remerciements s’adressent aussi à l’ensemble du Gouvernement, aux Autorités religieuses et coutumières, aux populations locales et à l’ensemble du peuple sénégalais pour la mobilisation exceptionnelle le jour de l’inauguration de l’Aéroport International Blaise Diagne.

Le Ministère des Transports Aériens et du Développement des Infrastructures Aéroportuaires salue également l’engagement de tous les acteurs qui ont, de près ou de loin, travaillé autour de l’opération de basculement couronnée de succès.

Le Ministère se félicite aussi de l’engagement des sociétés de transports publiques et privées qui assurent la desserte entre l’AIBD et les différents points de ramassage (Dakar, Thiès et Mbour).

Une semaine après sa mise en service, l’AIBD a enregistré un total de 432 mouvements d’avion, soit 219 vols au départ et 213 à l’arrivée, 29 compagnies aériennes ont opéré à l’AIBD. Concernant le fret, 113 tonnes ont déjà été traitées...

Par ailleurs, TOTAL a déclaré avoir livré environ 2,4 millions de litres de carburant. Cela signifie que les opérations aéroportuaires se déroulent normalement malgré quelques petites difficultés qui ont été prises en charge dès les premières heures.

Plus que jamais, l’ensemble des acteurs qui opèrent au niveau de la plateforme de l’AIBD sont mobilisés autour de l’exploitant commercial, LAS S.A, pour une amélioration progressive de la qualité de service.