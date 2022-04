L'AS Nancy-Lorraine de Saliou Ciss reléguée en National

La saison noire de l'AS Nancy-Lorraine se termine en ce vendredi soir sans réelle surprise : le club lorrain est relégué en National 1, et ce avant la fin du multiplex de la 35e journée de Ligue 2. En effet, la rencontre face à Quevilly-Rouen a été interrompue à la 39e minute (0-3 pour QRM) puis arrêtée par l'arbitre en raison de fumigènes envoyés sur la pelouse de Marcel-Picot par les supporters en colère. Saliou Ciss, la latéral gauche sénégalais été titulaire. Il est fort probable au vu de son excellente saison qu’il puisse relance sa carrière dans un club plus huppé et jouant dans un tableau supérieur au National.