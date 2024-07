« L’APR risque de plonger dans la léthargie totale… » ( Mor Kane, Ancien parlementaire, Membre de l’Apr)

Le pilotage à distance du président Macky Sall commence à faire jaser. Responsable du parti à Ngaye dans la région de Thiès, Mor Kane Ndiaye membre de la première heure de l’Apr n’est pas d’avis avec le mode de gestion du président Sall.



A l’en croire, « le président Macky Sall ne doit pas piloter le parti de l’étranger. Il doit léguer la gestion à quelqu’un d’autre pour que le parti soit animé. On doit avoir un interlocuteur ici au Sénégal pour la bonne marche du parti. Une seule personne peut être responsable et les autres soient autour de lui » a-t-il soutenu.



Ainsi, il prévient son leader de parti de ce qui se dit tout bas. « S’il préfère nous laisser dans ce flou, ça sera la léthargie totale. Il doit prendre ses responsabilités pour désigner une personne, au lieu d’avoir plusieurs interlocuteurs et émissaires » propose-t-il.



Toutefois, il appelle ses frères de parti que « maintenant nous sommes dans l’opposition, nous devons nous opposer sereinement » conclut-il.