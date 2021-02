Kylian Mbappé : « On voulait gagner ici. On l'a fait avec la manière! »

Après avoir reçu le ballon du match et son trophée de "Man of the match" suite à son triplé inscrit contre le Barça en 8e de finale, Kylian Mbappé a réagi à chaud. L'attaquant du PSG qui n'a pas caché sa joie, préfère tout de même garder la tête sur les épaules.



"On est très content. C'est un match très important. On voulait gagner ici. On l'a fait avec la manière. On est concentré sur nos objectifs. On a un match important à venir dès ce week-end. On va vite se remettre à l'endroit puisqu'on n'est pas premier en championnat. On n'a encore rien gagné, a souligné le buteur parisien pour RMC Sport. J'ai toujours voulu donner le meilleur de moi-même avec le Paris Saint-Germain, car c'est un maillot qui me tient à cœur. On n'a, parfois, pas eu de réussite. Je ne vais pas me cacher. Je paie pour mon travail acharné."



Une soirée qui restera gravée dans le marbre avec en gros caractères le nom du natif de Bondy : Mbappé