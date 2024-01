Krepin Diatta : « il faut se reposer et préparer le choc contre le Cameroun »

Comme à son habitude le piston droit sénégalais, s’est montré très mesuré dans ses déclarations d’après match. Même si le Sénégal a largement dominé et battu la Gambie dit dans le groupe C, Krépin Diatta pense déjà au prochain match qui sera très décisif face aux redoutables camerounais, le 19 janvier prochain à 17h00 gmt. « il faut se reposer et préparer le choc contre le Cameroun » lance t-il en zone mixte.