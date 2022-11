Krépin Diatta : « On reçoit parfois des critiques… Le prochain match sera une finale… »

Le milieu de terrain de l’AS Monaco poursuit lentement, mais sûrement son bonhomme de chemin dans sa première coupe du monde de football. Loin d’être au meilleur de sa forme, le milieu offensif garde la confiance du sélectionneur qui l’a une nouvelle fois aligné dans son onze de départ face au Qatar.Pour Krépin, dans ce début de mondial assez compliqué « on retient la victoire parce qu’elle était essentielle. C’était le mot d’ordre, essayer d’oublier la défaite du premier match qui a fait mal, parce qu’on ne méritait franchement pas de perdre ce match avec la façon dont on a joué. Maintenant on a payé cash les deux erreurs qu’on a commises. Aujourd’hui le mot d’ordre était de tout faire pour prendre les trois points. On était dos au mur, mais on a gagné. Ce n’est pas fini. Il faut qu’on continue à travailler et à jouer en équipe. Ce n’est que comme ça qu’on pourra passer. »S’agissant d’Édouard Mendy qui livré un gros match, Krépin s’est félicité du professionnalisme du portier de Chelsea…« Ça ne me surprend pas de voir Edou à ce niveau. On sait tous que c’est un très grand gardien. On n’a jamais douté de lui. On connaît ses qualités. C’est un groupe qui vit bien et qui est solidaire. Quand tu fais un mauvais match ou que tu passes à côté, il y a tout le monde qui est là pour te motiver et te remettre dans le bain. On reçoit parfois des critiques, mais Edouard est un très grand gardien et il a su le démontrer aujourd’hui. »Ce soir, il estime que le collectif a gagné… « On a essayé de causer quelques soucis à cette équipe. Elle défendait à cinq et c’était un peu fermé. Il fallait trouver des solutions et essayer de combiner pour pouvoir faire la différence. On a essayé de faire le maximum possible. Mais le plus important ce n’est pas la performance individuelle, mais plutôt celle collective qui doit primer. On a fait le travail comme le coach l’a demandé. J’espère qu’on va continuer à progresser et essayer de faire la différence lors du prochain match. Ce sera une finale . »