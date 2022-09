Krépin Diatta : « J’ai oublié ma blessure… je n’ai pas de problème pour jouer en numéro 10 ou excentré »

Krépin Diatta se sent très bien et il pourrait même démarrer lors de la rencontre amicale entre le Sénégal et la Bolivie ce samedi (17h00 Gmt.) En conférence de presse d’avant-match ce vendredi à Orléans, il a fait part de son état d’esprit suite à sa longue blessure ayant conduit à son forfait à la CAN 2022.

« Ce n’est pas facile, quand tu as l’habitude de venir en sélection et qu'à un moment tu n’es pas là. C’est difficile, mais c’est aussi ça le métier de footballeur, on vit avec… Le plus important c’est le fait que je sois de retour. »



En outre, il s'est prononcé sur son poste préférentiel et son utilisation dans le dispositif tactique du sélectionneur Aliou Cissé..

« Je n’ai pas de préférence pour ces deux postes-là parce que j’ai commencé à jouer comme numéro 10 ou ailier depuis que je suis très jeune. Déjà en équipe nationale U17 quand j’ai été sélectionné j’ai joué comme un numéro « 10 » de base… avec les U17 on m’a aussi fait jouer comme excentré. Chez les U20, feu Joseph Koto, m’avait repositionné en « 10 » et je pense que j’ai fait ce qu’il attendait de moi à ce poste… Aujourd’hui même je n’ai pas un problème pour jouer à ces deux postes-là. Mon coach à Monaco me dit souvent qu’il sait que je peux jouer derrière l’attaquant… »