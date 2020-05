Koungheul : Les cas contacts passent de 7 à 41 personnes.

Elles sont au nombre de 41 personnes à avoir été recensées et confinées dans la journée, à la suite de la confirmation du premier cas positif au Coronavirus dans la région de Kaffrine



Dans un premier temps, 7 personnes parmi les membres de la famille du malade ont été signalées et puis 34 se sont ajoutées à la liste et toutes ont été placées en quarantaine.



D'après les autorités sanitaires, des prélèvements ont été effectués et les résultats sont attendus incessamment...