Koungheul : Ce département de la région de Kaffrine après avoir enregistré le 1er cas positif à la C-19, sort de la zone rouge.

Koungheul avait enregistré le samedi 30 mai son premier cas confirmé de la Covid-19. Et c'était un cas issu de la transmission communautaire. Selon des sources de Dakaractu d'alors, il s'agissait d'un commerçant qui faisait la navette entre Koungheul (région de Kaffrine), Mboro et Touba. Le patient âgé de 35 ans, avait été très vite placé en isolement dans une auberge de la commune.



Aujourd'hui, la région de Kaffrine passe au vert notamment le département de Koungheul.



« Les derniers patients hospitalisés dans le département, un habitant de Médina tobène, un village de la commune de Lour Escale et l’autre de la commune de Koungheul, ne sont plus porteurs du virus », a informé le médecin-chef du district, le docteur El Malick Niang. Un gros soulagement du côté de la population qui avait été surprise par l'apparition de la pandémie dans cette zone.



Depuis le début de la maladie, le département de Koungheul a enregistré, au total, trois cas positifs au coronavirus.