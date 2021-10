Koumpentoum : Décès de l'épouse du maire de Kahène, Mamadou Kassé a présenté les condoléances du chef de l'État.

Suite au décès de Khady Mangane, épouse du maire de Kahène, M. Mamady Thiam, le 16 octobre 2021 à Dakar, le chef de l'État a envoyé une forte délégation, dirigée par le DG de la Sicap SA, responsable politique de l'APR dans la région de Tambacounda, pour présenter en son nom propre et au nom du Gouvernement "ses sincères condoléances" à l'un de ses premiers compagnons dans le département de Koumpentoum.



Sur place, le DG de la Sicap SA, après avoir témoigné "de la fidélité et de la loyauté de l'édile de ville de Kahène, "a formulé des prières pour le repos de l'âme de la défunte." Visiblement très touché par ce geste du DG de la Sicap SA, le maire de Kahène lui a demandé de transmettre au chef de l'État tous ses remerciements "pour ce geste qui me va droit au cœur", a t-il dit...