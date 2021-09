Koudiadiène (Tivaouane) : Une collision entre deux Ndiaga Ndiaye et un camion fait 5 morts et plusieurs blessés.

Un grave accident s'est produit vers les coups de 19 heures à hauteur de Koudiadiène un peu avant Lam-Lam, dans la commune de Chérif Lô (Tivaouane). Il s'agit d'une collision entre deux Ndiaga Ndiaye et un camion. Cinq personnes dont deux hommes, deux femmes et un garçon ont perdu la vie sur le coup.



Selon certaines indiscrétions, l'irréparable s'est produit au moment où l'un des Ndiaga Ndiaye a tenté de doubler le camion que le choc frontal entre lui et l'autre Ndiaga Ndiaye s'est produit. Les corps sans vie et les blessés ont été transportés par les sapeurs-pompiers à l'hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène de Thiès.