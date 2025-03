Korité à Kolda : Moussa Baldé (PCD) souhaite une bonne fête aux populations...

Le président du Conseil départemental de Kolda, Moussa Baldé, souhaite une bonne fête de Korité aux sénégalais et en particulier aux koldois. En ce jour, il prie pour la paix des cœurs tout en implorant le pardon de Dieu. C'est une occasion qu'il a choisie pour souhaiter encore le meilleur à tout le monde pour les prochains ramdans.

"Je souhaite bonne fête à tous les koldois et plus généralement aux populations du Fouladou et à toute la umma." Dans la foulée, il poursuit : " je demande pardon à toutes et à tous. D'ailleurs, je souhaite le meilleur à toutes et à tous d'ici le prochain ramadan..."